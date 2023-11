Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Lotte, mehrere Firmentransporter aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Rheine, Lotte (ots)

In Rheine und in Lotte sind in den vergangenen Tagen mehrere Firmentransporter aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter stahlen diverse Arbeitsmaterialien.

In Rheine an der Hopstener Straße, zwischen Oststraße und Windmühlenstraße, haben Unbekannte das Schloss eines weißen Renault Masters beschädigt. Das passierte zwischen Mittwoch (08.11.23), 17.00 Uhr, und Donnerstag (09.11.23), 05.30 Uhr. Die Täter stahlen von der Ladefläche eine Kabeltrommel und Beleuchtungsgegenstände. An der Engernstraße, etwa auf Höhe des Teutonenwegs, stachen Autoaufbrecher zwischen Dienstag (07.11.23), 20.00 Uhr, und Mittwoch, 05.40 Uhr, das Schloss eines weißen Mercedes-Sprinters auf. Daraus entwendeten sie ein Radio und weitere Arbeitsmittel. Am Friedrich-Ebert-Ring, kurz vor der Kreuzung mit der Osnabrücker Straße, stahlen unbekannte Täter zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 06.45 Uhr, mehrere Werkzeuge und Elektro-Geräte aus einen VW-Van. Wie die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist unklar.

In Alt-Lotte an der Bahnhofstraße, zwischen Merschweg und Westfalenweg, verschafften sich Unbekannte Zugang zu zwei Transportern, die auf einem Parkplatz abgestellt waren. Dies geschah zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr. Aus einem Mercedes-Sprinter stahlen die Kriminellen mehrere Werkzeuge. An einem weiteren Sprinter von Mercedes brachen sie eine Schiebetür auf und stahlen ebenfalls Werkzeuge.

Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Autoaufbrüche. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215 oder in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell