Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Marienplatz/ Einbruch in Keller

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in einen Keller am Marienplatz in Appelhülsen ein. Passiert ist das zwischen 11 Uhr am Montag (17.07.23) und 10 Uhr am Mittwoch (19.07.23). Derzeit ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, wie er von dem Haus flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 20-25 Jahre - ca. 1,55 - 1,50 Meter groß - kurze dunkelblonde Haare - T-Shirt - eine blaue Jeanshose - sprach gutes Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel.: 02594-7930 entgegen.

