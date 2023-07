Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße

Besitzer findet Fahrrad durch GPS-Tracker nach Diebstahl wieder!

Coesfeld (ots)

Am 17.07.2023, gegen 21.50 Uhr, erschien ein 29-jähriger Coesfelder auf der Polizeiwache in Coesfeld und meldete sein Fahrrad als gestohlen.

Er habe um 17.55 Uhr sein hochwertiges E-Mountainbike am Fahrradständer des Sportplatzes an der Reiningstraße in Coesfeld mithilfe eines Faltschlosses angeschlossen. Als er gegen 21.00 Uhr zu seinem Fahrrad zurückgekehrt sei, habe er den Diebstahl sowohl des Fahrrades als auch des Faltschlosses festgestellt.

Weiterhin gab er an, einen GPS-Tracker am Fahrrad befestigt zu haben, mit welchem er die aktuelle Position des Fahrrades ermitteln könne. Bisher habe sich der Standort des Fahrrades jedoch noch nicht aktualisiert. Sobald er einen Hinweis darauf habe, wo sich das Fahrrad befindet, werde er sich umgehend melden.

Am darauffolgenden Tag meldete sich der Coesfelder erneut bei der Polizei. Durch den Tracker habe er sein Fahrrad in der Nähe des Sportplatzes in einem Gebüsch wieder auffinden können - unbeschädigt.

Der Leiter des Kriminalkommissariats in Coesfeld Bernhard Meyering empfiehlt neben dem Abschießen (Fahrrad an sich), Anschließen (an einen festverankerten Gegenstand), Verschließen (zum Beispiel in einer Garage) auch das Anbringen eines GPS-Trackers (für die Standortermittlung). So besteht die Chance sein Fahrrad auch nach einem Diebstahl, wie in diesem Fall, wieder aufzufinden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell