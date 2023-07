Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Unfall mit drei Autos

Coesfeld (ots)

An der B525 kam es am Abzweig zum Kloster Gerleve am Dienstag (18.07.23) zu einem Unfall mit drei Autos. Gegen 13.10 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer aus Legden in Richtung Nottuln unterwegs. Er wollte von der Bundesstraße links in Richtung Kloster Gerleve (K53) abbiegen. Als er anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 60-jährigen Dülmeners, der in Richtung Coesfeld unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des 60-Jährigen gegen das Auto eines 83-jährigen Coesfelders. Er wartete am Abzweig Kloster Gerleve (K53) darauf, auf die Bundessstraße abbiegen zu können. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Dülmener in ein Krankenhaus. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.

Die B 525 war während der Unfallaufnahme in Richtung Coesfeld gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über die Kreisstraße 53 um.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell