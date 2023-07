Coesfeld (ots) - Durch Veränderungen an einem Fliegengitter wurde die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Nonnenbachtal auf einen versuchten Einbruch aufmerksam. An ihren Fenster konnte sie zusätzlich Fingerabdruckspuren feststellen. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Die Tatzeit liegt am Montag (17.07.) zwischen 8.40 und 10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. ...

mehr