Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023, zwischen 10:00 Uhr und 15:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Gelände der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Gebäudes 37/38 (Orthopädie) geparkten lilafarbenen VW Caddy mit ZW-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden am VW Caddy wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

