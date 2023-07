POL-HOM: Sachbeschädigung eines Schaukastens an der St. Martin Kirche in Bexbach

Gersheim (ots) - Am 29.05.2023 berichtete hiesige Dienststelle über den Einbruch in eine Pfarrkirche in Gersheim. Zur Klarstellung wird nachberichtet, dass es sich hierbei um die katholische Kirche St. Wendelinus im Gersheimer Ortsteil Bliesdalheim handelte. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

