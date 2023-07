POL-S: Brand auf Balkon

Stuttgart-Bad Cannstatt/-West (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (14.07.2023) in Wohnungen an der Nürnberger Straße und am Samstag (15.07.2023) in ein Einfamilienhaus an der Zeppelinstraße eingebrochen. An der Nürnberger Straße gelangten die Einbrecher zwischen 21.00 Uhr und 06.40 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort bohrten sie die Schlösser von zwei Wohnungstüren auf, durchsuchten ...

