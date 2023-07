Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Freitag (14.07.2023) in der Schwieberdinger Straße und in der Nacht zum Sonntag (16.07.2023) in der Niersteiner Straße Pedelecs im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. In der Schwieberdinger Straße haben zwei unbekannte Männer gegen 20.20 Uhr das an einem Fahrradständer angeschlossene blaue Pedelec der Marke Bulls gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die anschließende Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die beiden Männer hatten eine dunkle Hautfarbe und trugen eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. In der Niersteiner Straße stahlen Diebe zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr, das ebenfalls an einem Fahrradständer angeschlossene schwarze Pedelec der Marke Eflow. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell