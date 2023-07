Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-jährige Frau sexuell bedrängt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (16.07.2023) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Treppenhaus eines Gebäudes an der Schubartstraße eine 28 Jahre alte Frau sexuell bedrängt zu haben. Die 28-Jährige war gegen 19.40 Uhr dabei, ihren Müll rauszubringen, als sie im Treppenhaus auf den Tatverdächtigen traf. Er drückte die Frau nach einem kurzen Gespräch an die Wand, fasste ihr an den Hals und küsste sie mehrfach im Gesicht. Nachdem sie den Vorfall Familienangehörigen erzählt hatte, suchten sie nach dem Tatverdächtigen und entdeckten ihn an der Neckarstraße. Sie hielten ihn fest und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Ob er als Tatverdächtiger in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

