Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (16.07.2023) in der Rotenwaldstraße zwischen einem schwarzen Mercedes und einem weißen VW up! ist eine 29-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzt worden und ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16.45 Uhr in der Rotenwaldstraße Richtung Birkenkopf. Ein 36 Jahre alter VW up! -Fahrer soll ihm dabei mehrfach dicht aufgefahren sein und eine rote Ampel auf Höhe der Haltestelle Birkenkopf missachtet haben. Der 32-Jährige wendete daraufhin auf Höhe einer Tankstelle. Als sich die beiden Fahrzeuge in der Folge entgegenkamen, kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Beifahrerin sowie ihren Säugling vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

