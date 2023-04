Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei legt verkehrsunsicheren Sattelzug still

Nienburg (ots)

(KEM) Spezialisierte Beamte der Verfügungseinheit der PI Nienburg/Schaumburg haben am Donnerstag, den 13.04.2023, gegen 10.30 Uhr an der Jupiterstraße in Nienburg eine Sattelzugmaschine mit Anhänger mit erheblichen Mängeln kontrolliert.

Neben Reifenmängeln wurden auch Risse in den Bremsscheiben festgestellt, woraufhin eine Untersuchung bei der DEKRA veranlasst wurde. Die Untersuchung ergab, dass alle Bremsscheiben der vier Räder abgenutzt waren. Außerdem war ein Gelenk der Lenkstange so verschlissen, dass eine Ausfallgefahr bestand. Zu weiteren Beleuchtungsmängeln kam dann noch ein Defekt bei der Abgasnachbehandlung. Mehrere Sensoren waren schon seit Januar ausgefallen, so dass die Abgase nicht mehr gefiltert wurden.

Die Beamten stuften die Sattelzugmaschine als verkehrsunsicher ein, weshalb die Weiterfahrt bis zur Mangelbeseitigung untersagt wurde. Zusätzlich wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 63-jährigen Fahrer als auch gegen den Unternehmer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell