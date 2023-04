POL-NI: Verkehrsunfälle

Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 12.04.2023, wurde ein hochwertiges Pedelec einer 68-jährigen Nienburgerin an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße entwendet. Das blaue Pedelec des Herstellers Victoria war zwischen 11 und 12 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Reisebüro angeschlossen und wurde in dieser Zeit durch Unbekannte entwendet. Am Fahrradlenker war ein rot-weißer Fahrradkorb befestigt. Der Gesamtschaden ...

