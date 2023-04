POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (KEM) Unbekannte Täter haben zu Wochenbeginn den Lack zweier an der Wörther Straße geparkter PKW beschädigt. In der Zeit von Montagabend, 17 Uhr, bis Dienstagfrüh, 3 Uhr, wurde ein an der Wörther Straße geparkter Renault Scenic an der Beifahrerseite zerkratzt. Zwischen 15 Uhr am Montag und 6.50 Uhr am Dienstag wurde zudem ein dort ebenfalls geparkter VW Transporter ebenfalls an der Beifahrerseite ...

