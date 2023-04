Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf - Unbekannte zerkratzen zwei PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Unbekannte Täter haben zu Wochenbeginn den Lack zweier an der Wörther Straße geparkter PKW beschädigt.

In der Zeit von Montagabend, 17 Uhr, bis Dienstagfrüh, 3 Uhr, wurde ein an der Wörther Straße geparkter Renault Scenic an der Beifahrerseite zerkratzt. Zwischen 15 Uhr am Montag und 6.50 Uhr am Dienstag wurde zudem ein dort ebenfalls geparkter VW Transporter ebenfalls an der Beifahrerseite zerkratzt.

Der Gesamtschaden wurde auf über 1000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise geben oder hat im o.g. Zeitraum verdächtige Personen an der Wörther Straße beobachtet? Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell