POL-S: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (16.07.2023) in der Rotenwaldstraße zwischen einem schwarzen Mercedes und einem weißen VW up! ist eine 29-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzt worden und ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16.45 Uhr in der Rotenwaldstraße Richtung Birkenkopf. Ein 36 Jahre alter VW up! -Fahrer soll ihm dabei mehrfach dicht ...

mehr