LPI-J: Paketdiebe

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der am Montag in Jena, im Thomas-Müntzer-Weg, entwendete Lkw konnte in Eisenberg aufgefunden werden. Wie ein Zeuge am Abend mitteilte, konnte er das besagte Fahrzeug in der Bahnhofstraße feststellen. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen weiter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

