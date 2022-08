Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu wenig bezahlt

Jena (ots)

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, war am vergangenen Wochenende ein Betrüger in einem Baumarkt in der Brüsseler Straße zugegen. Dieser betrat den Markt und erblickte ein elektrisches Gerät für knapp 4.000,- Euro. Dieses entnimmt der unbekannte Langfinger aus dem Regal und ändert in der Folge das Etikett auf der Verpackung. Dieses wies sodann nur noch einen Wert von 700,- Euro aus. Diesen Betrag beglich der Betrüger auch bar an der Kasse, bevor er sich in unbekannte Richtung aus dem Markt entfernte. Gestern fiel der Schwindel dann auf, als ein Mitarbeiter die beschädigte Verpackung auffand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell