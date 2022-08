Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Saale-Holzland-Kreis/Jena (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Samstag, den 02. Juli 2022, in Kahla wurde ein markanter Motorroller aufgefunden. Da die angetroffene Person keinerlei Eigentumsnachweis vorweisen konnte und zudem ein weiterer Roller festgestellt wurde, welcher aus einer Diebstahlshandlung in Jena stammt, ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der betreffende Motoroller ebenfalls gestohlen wurde. Aufgrund dessen wurde er durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Trotz Überprüfung der Fahrgestellnummer konnte bisher der eigentliche Eigentümer nicht bekannt gemacht werden. Auffällig ist die Verkleidung des Gefährtes, da diese aus Manga-Comics besteht.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer oder Zeugen, denen der Roller bekannt ist. Wer kennt das abgebildete Zweirad, oder kann Angaben zum Eigentümer machen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland-Kreis unter: 036428/64-0 oder per Mail an: ED.PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de

