Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Realisierung eines Haftbefehls

Apolda (ots)

Am Dienstag, den 2. August 2022 realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Apoldaer. Der Betroffene konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Offensichtlich hat der junge Mann nicht mit der Polizei gerechnet, denn bereits an seiner Wohnungstür gab es offensichtliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Daraufhin haben die eingesetzten Beamten die Wohnung des 33-jährigen durchsucht und sind dabei auf kleine Mengen Crystal und Marihuana gestoßen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten ebenfalls kleine Mengen an Crystal gefunden werden. Da der Mann das erforderliche Geld zur Abwendung seines Haftbefehls nicht zahlen konnte, wurde er zur Polizeiinspektion Apolda gebracht. Wenig später konnte ihm ein Angehöriger aushelfen und der Haftbefehl wurde bezahlt. Eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

