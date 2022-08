Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti im Stadtgebiet festgestellt

Jena (ots)

Im Laufe des Dienstags wurde die Jenaer Polizei über mehrere frische Graffiti informiert. So beschmierten Unbekannte die Tür und das Gartentor einer Kindertagesstätte in der Freiligrathstraße mit einem schwarzen Faserstift. Der aufgebrachte Schriftzug ist nicht identifizierbar. Auch in der Jahnstraße meinten sich Unbekannte an einer Hausfassade verewigen zu müssen. Hier brachten Unbekannte eine Wellenlinie in schwarzer Farbe auf einer Länge von elf Metern auf. Ebenso "verzierten" Unbekannte eine Schaufensterscheibe in der Bachstraße. Hier schmierten der oder die Täter eine Ziffernkombination an das Fenster. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell