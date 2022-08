Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurzen Moment nicht aufgepasst

Jena (ots)

Als eine 70-Jährige am Dienstagmittag in einem Verkaufsladen in der Oberlauengasse war, achtete sie für einen kurzen Moment nicht auf ihre Handtasche. Dies nutzte ein Unbekannter und entwendete aus dieser das Portemonnaie, mitsamt verschiedenen Karten und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Das Fehlen bemerkte die Frau an der Kasse. Der Langfinger indes entfernte sich unerkannt.

