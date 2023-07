Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttendyk/Scooterfahrer flüchten

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrer eines E-Scooters sind am Montag (17.07.) nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer geflüchtet. Polizisten konnten sie später am angrenzenden Aldi-Markt antreffen und brachten sie zur Sachverhaltsklärung zur gegenüberliegenden Polizeiwache.

Am Montag gegen 17.10 Uhr fiel einer Polizeibeamtin der Polizeiwache Dülmen ein E-Scooter auf, auf dem zwei 15- und 18-jährige polizeibekannte Dülmener mehrfach vor den Fenstern der Polizeiwache vorbeifuhren und dabei durch Rufe und Pfiffe auf sich aufmerksam machten und den Wachbetrieb störten. Da die Polizistin auf der Wache gebunden war, bat sie einen Beamten eines Kriminalkommissariats die beiden Fahrer zur Ruhe zu ermahnen. Auf Ansprache reagierten die beiden Fahrer nicht. Daraufhin fuhr er mit seinem Fahrrad hinter dem Scooter her. Als sich der Beamte neben dem Scooter befand gab er sich als Polizist zu erkennen und forderte die beiden auf anzuhalten. Sie beleidigten ihn. Es kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Personen auf dem Scooter und der Polizist kamen zu Fall. Das Fahrrad wurde beschädigt und der Polizist verletzte sich an der Hand. Er begab sich in ärztliche Behandlung und war nicht mehr dienstfähig. Die beiden polizeilich bekannten Dülmener flüchteten von der Unfallstelle. Sie konnten später durch weitere Polizisten im angrenzenden Aldi-Markt angetroffen werden. Zur Sachverhaltsklärung wurden sie zur Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

