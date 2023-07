Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, K48 Bruchstraße/ Wildunfallzahlen senken

Coesfeld (ots)

An der K48 hat die Polizei Coesfeld am Dienstag (18.07.23) Geschwindigkeitskontrollen im Letter Bruch durchgeführt. Ab 6 Uhr ging es um die Senkung der Wildunfallzahlen. Dazu gehöre es auch, mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren, wie Thomas Eder, ranghöchster Polizist im Kreis, sagt. "Mitte Juli beginnt die Blattzeit, die bis in den August dauert. Die Rehe sind auf der Partnersuche und laufen liebestoll auf die Straße ohne auf den Verkehr zu achten. Deshalb ist es im Moment besonders gefährlich", so Thomas Eder. Von rund 380 gemessenen Fahrzeugen waren 17 schneller als die erlaubten 100 Stundenkilometer. Der morgendlich schnellste rauschte mit Tempo 126 durch die Messstelle, was nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 150 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei für den Fahrer bedeutete.

Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell