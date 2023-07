Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Alfred-Krupp-Straße

Trickbetrüger lenken ab und klauen Bargeld

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen erschienen am gestrigen Tag (18.07.2023), gegen 17.30 Uhr, auf einem Autowerkstattgelände auf der Alfred-Krupp-Straße in Olfen. Unter dem Vorwand, dass eine Freundin eine Autopanne hätte und sie für den ADAC Wechselgeld benötigten, verschafften sie sich Zugang und erlangten Kenntnis darüber, wo in der Werkstatt Bargeld aufgehoben wird.

Die Freundin sollte gleich mit dem Auto zur Werkstatt gebracht werden, so die weiteren Angaben der Unbekannten. Sie warteten einen günstigen Augenblick auf dem Gelände ab, einer der Männer verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch und entwendeten in dieser Zeit Bargeld in einer mittleren vierstelligen Höhe. Anschließend verließen sie das Gelände und gaben an, kurz Getränke kaufen zu wollen.

Erst einige Zeit später, als sie nicht wieder zurück kehrten, schöpfte man Verdacht und bemerkte den Diebstahl des Geldes.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- südländisches Erscheinungsbild - männlich - 30 - 40 Jahre - Ca. 180 - 190 cm groß - Vollbart - schwarz gekleidet

2. Person:

- südländisches Erscheinungsbild - männlich - 30 - 40 Jahre alt - Ca. 180 - 190 cm groß - schwarz gekleidet

Die Tatverdächtigen fuhren mit einem schwarzen Golf 7 mit roten Kennzeichen aus Borken vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

