Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermeintliche Kinderansprecher - Verbreitung von Nachrichten in Chats

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen erreichten die Mainzer Polizei Hinweise aus einigen Mainzer Stadtteilen, dass dort Kinder von unbekannten Personen angesprochen worden sein sollen. Die Mainzer Polizei lässt diese Hinweise regelmäßig und sofort durch spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachkommissariats der Kriminaldirektion Mainz überprüfen und bewerten. Die einzelnen Schilderungen sowie Personenbeschreibungen lassen jedoch keinen Zusammenhang erkennen, so dass die Polizei eine konkrete Gefahrenlage ausschließt. Es wurde nun bekannt, dass es in thematischem Zusammenhang zu diesen Hinweisen zu einer Verbreitung von Nachrichten über Chatgruppen kommt. Einzelne Personen teilen diese, in einem Fall auch einen "Kettenbrief", ohne die Richtigkeit der Informationen in Frage zu stellen. Die übersteigerte Darstellung und Dramatisierung führt jedoch zu einer Verunsicherung bei den Empfängerinnen und Empfängern und der Bevölkerung im Allgemeinen. Um einer unkontrollierten Verbreitung und damit einer weiteren Verunsicherung entgegenzuwirken, fordert die Polizei Mainz dazu auf, nur verifizierte Informationen der Polizei, der Schulen oder anderer öffentlicher Stellen zu vertrauen und diese zu teilen.

Derzeit überprüft und bewertet das Fachkommissariat eingehende Hinweise um die vorliegenden Informationen zu verifizieren. Wird aus den Ermittlungen heraus eine Gefahrenlage erkennbar, intensiviert die Polizei sofort ihre Einsatzmaßnahmen und wird die notwendigen Informationen veröffentlichen. Der Schutz von Kindern hat dabei oberste Priorität, auch durch das Verhindern der Verbreitung von Falschmeldungen.

Die Polizei ist auf die Mithilfe aufmerksamer Menschen angewiesen. Wer eigene Beobachtungen oder auffällige Feststellungen mitteilen kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei Mainz unter 06131-653633 in Verbindung oder wählt in aktuellen Fällen den Notruf 110 der Polizei.

