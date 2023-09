Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.09.2023.

Peine (ots)

Täter beschädigten Zigarettenautomaten.

Peine, Görlitzer Straße, 18.09.2023, 04:50 Uhr.

Peine, An der Simonstiftung, 01.09.2023-18.09.2023, 07:30 Uhr.

In zwei Fällen hatte die unbekannte Täterschaft Zigarettenautomaten beschädigt. Die Täter hatten versucht, gewaltsam an den Inhalt zu gelangen und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Zeugen beider Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Peine, Bahnhof Peine, 19.09.2023, 01:45 Uhr.

Ein 26-jährger Mann aus Peine hatte einen massiven Mülleimer aus Metall auf die Bahnschienen geworfen und hierdurch den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht. Auf Grund der Schwere des Mülleimers war es einem Mitarbeiter der Bahn nicht möglich, diesen von den Gleisen zu entfernen. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei und dem Entfernen des Hindesnisses musste der Bahnverkehr gestoppt werden.

Die alarmierten Beamten aus Peine hatten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachgekommen war.

Daraufhin ordnete die Polizei gegen den Mann einen Gewahrsam an. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Dem alkoholisierten Verursacher musste eine Blutprobe entnommen werden. Nun ermittelt die Polizei gegen den Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell