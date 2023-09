Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 19.09.2023

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines Pedelec

Sickte, Bahnhofstraße, 17.09.2023, 15:00 - 18:00 Uhr

Derzeit Unbekannte haben ein angeschlossenes Pedelec in der Bahnhofstraße in Sickte entwendet. Der Eigentümer hatte das Pedelec am 17.09.2023 gegen 15:00 Uhr dort abgestellt. Als er einige Stunden später wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pedelec offensichtlich entwendet wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Pedelec zur Sachfahndung ausgeschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Sickte unter Tel.: 05305 912180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell