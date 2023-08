Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 238 vom 27.08.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Einbruch in Firma

In den frühen Morgenstunden des 26.08.2023, drangen mehrere unbekannte Täter, über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor, in die Lagerräumlichkeiten einer Firma, am Spielburgweg in Wegberg, ein. Es wurde Kupfer entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Verkehrsunfälle

Gangelt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 26.08.2023, um 15:22 Uhr, ereignete sich in Gangelt, im Kreuzungsbereich der Sittarder Straße/Heinsberger Straße/Frankenstraße/Markt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 50 Jahre alter Mann aus Heinsberg befuhr mit seinem Pkw, die vorfahrtberechtigte Sittarder Straße, in Fahrtrichtung Frankenstraße. Ein 42 Jahre alter Mann aus Gangelt bog mit seinem Pkw, an der Kreuzung, von der Heinsberger Straße, nach links in Richtung der Frankenstraße, ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des querenden Pkws. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden der Mann aus Heinsberg und seine Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell