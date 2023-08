Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 237 vom 26.08.2023

Straftaten

Waldfeucht-Bocket - Einbruch in Wohnhaus

Am 25.08.2023, in der Zeit zwischen, 17:30 und 22:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter, an der Kirchstraße, durch ein Fenster, in ein Wohnhaus. Aus einem Wertschrank wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise liegen bislang nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Selfkant-Tüddern- Alleinunfall mit Personenschaden

Am 25.08.2023, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich auf der B56, Ausfahrt Tüddern, ein Alleinunfall mit Personenschaden. Die 57 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Pkw, befuhr die B56, in Fahrtrichtung Heinsberg. In der Ausfahrt Tüddern kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte die Böschung hinunter und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Frau wurde hierdurch im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierfür musste das Dach des Pkws abgetrennt werden. Die Frau wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Abfahrt Tüddern, aus Fahrtrichtung, Niederlande gesperrt.

