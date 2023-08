Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Großbrand in Kunststoffverarbeitungsbetrieb

Wegberg-Wildenrath (ots)

Gegen 02.30 Uhr brach am frühen Donnerstagmorgen (24. August) auf der Friedrich-List-Allee in einer Produktionshalle eines Kunststoffverarbeitungsbetriebs aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Bei Eintreffen der Polizei war die Halle bereits eingestürzt und stand im Vollbrand. Die verständigten Feuerwehren aus Wegberg, Wassenberg, Erkelenz und Hückelhoven begannen mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks mit den Löscharbeiten. Auf Grund der enormen Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung frühzeitig mittels der NINA-Warn-App über den Brand in Kenntnis gesetzt sowie Verhaltenshinweise aufgezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Löscharbeiten dauerten noch bis zirka 09.30 Uhr an. Danach wurden auch die Zufahrten zum Brandort über zwei Kreisverkehre, die bis dahin gesperrt waren, für den Verkehr wieder freigegeben. Die Kriminalpolizei hat bereits die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell