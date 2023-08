Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufmerksamer Nachbar und Polizei verhindern Betrug nach Schockanruf

Wassenberg (ots)

Am 22. August (Dienstag) konnte durch einen aufmerksamen Nachbar und durch die Polizei ein Betrug verhindert werden. Unbekannte hatten gegen 13 Uhr eine Frau angerufen. Zwei Männer gaben sich als Polizist und Staatsanwalt aus und forderten eine mittlere fünfstellige Summe als Kaution für einen tödlichen Unfall, den angeblich der Sohn der Wassenbergerin verursacht hätte. Ein weiterer Täter, der angebliche Sohn, weinte am Telefon und bat seine "Mutter" um Hilfe. Die Frau war derartig geschockt, dass sie sich auf dem Weg zu ihrer Bank machte, um das Geld zu holen. Vorher hatte sie sich allerdings, entgegen der Anweisungen der Betrüger, einem Nachbar anvertraut. Dieser erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Umgehend wurde mit der kontoführenden Bank Kontakt aufgenommen, da die Zeit drängte. Die Dame wurde, als sie an ihrem Kreditinstitut ankam, bereits von einem Bankmitarbeiter erwartet und aufgeklärt. Der Mitarbeiter begleitete die 58-Jährige zur nächsten Polizeiwache, wo sie eine Anzeige erstattete.

