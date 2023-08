Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse nach Trickdiebstahl entwendet

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstag (22. August) besuchte eine ältere Frau das an der Herzog-Wilhelm-Straße gelegene GeloCare. Gegen 14 Uhr befand sie sich vor einem Bekleidungsgeschäft und schaute sich die im Eingangsbereich ausgestellte Ware an. Dort wurde sie dann von einer Frau angesprochen, die ein Kleid nahm, es der Seniorin vorhielt und ihr zum Kauf riet. Nachdem die 80-Jährige nicht auf das Gespräch einging, entfernte sich die Unbekannte. Kurze Zeit später stellte die Geilenkirchenerin fest, dass ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche fehlte. Die Unbekannte Frau war etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Sie hatte eine schlanke Statur, dunkle wellige Haare und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

