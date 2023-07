POL-LM: +++Unfallflucht in Runkel+++Gefährliche Körperverletzung in Limburg+++ Unfallflucht in Hadamar+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbruch in Schule, Limburg, Gartenstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 03:35 Uhr (wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher Unbekannte in eine Schulgebäude in Limburg eingebrochen. Die Einbrecher betraten im Schutze der ...

mehr