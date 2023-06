Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verwechselt Gas- und Bremspedal und fährt in die Peene

Demmin (ots)

Am Sonntag, den 04.06.2023 gegen 13:40 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass Am Hanseufer in Demmin ein PKW mit der Front in der Peene steht. Personen sollten sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug befinden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Sachverhalt bestätigt. Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, da das Wasser an dieser Stelle nicht tief ist. Bei der anschließenden Kontrolle haben die Beamten beim 71-jährigen deutschen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch wahrgenommen und einen Atemalkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte ein Ergebnis von 1,34 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme im Demminer Krankenhaus und die Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 71-Jährige Gas- und Bremspedal verwechselt. Um die Bergung des Fahrzeugs hat sich der Fahrzeugführer selbst gekümmert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

