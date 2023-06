Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Suche nach vermisster Seniorin endet glücklich

Kaiserslautern (ots)

In einem Seniorenheim im Stadtgebiet wurde eine 88-jährige Bewohnerin vermisst. Ihr Verschwinden wurde am Mittwochabend festgestellt. Die Seniorin ist dement und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei suchte bis in die Nacht hinein nach der Frau. Ein Hubschrauber, Drohnen und die Polizeidiensthundestaffel unterstützten den Einsatz. Die 88-Jährige konnte kurz nach 2 Uhr in einem normalerweise unbewohnten Zimmer des Heims angetroffen werden. Sie schlief und ist wohlbehalten. |erf

