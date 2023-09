POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.09.2023.

Salzgitter (ots) - Täter drangen in eine Wohnung ein. Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 16.09.2023, 16:00 Uhr-17.09.2023, 06:30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung in die Räume des Geschädigten ein und erbeutete im Tatverlauf insbesondere Bargeld. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die ...

