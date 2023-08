Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura - Gunningen, K 5914/K 5913, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit drei leicht verletzten Personen - Polizei Spaichingen sucht Unfallzeugen

Schura - Gunningen, K 5914/K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Kia Rio und einem grünen Mazda bei welchem drei Personen leicht verletzt worden sind, ist es am frühen Montagabend an der Einmündung der Kreisstraße 5913 auf die Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Schura gekommen. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit dem weißen Kia von Spaichingen kommend auf der K 5913 und wollte an der Einmündung zur K 5914 nach rechts in Richtung Schura abbiegen. Hierbei fuhr der Kia-Fahrer im Einmündungsbereich nach bisherigen Erkenntnissen mit einer an den dortigen Kurvenbereich nicht angepassten Geschwindigkeit und kam beim Abbiegen nach rechts zu weit nach links. Just in diesem Moment wollte die 36-jährige Fahrerin des Mazdas, auf der K 5914 von Schura kommend, nach links auf die K 5913 in Richtung Spaichingen abbiegen. Die Frau hatte sich schon auf dem Linksabbiegestreifen der K 5914 eingeordnet. Zwischen beiden Autos kam es zur heftigen Kollision. Der 24-jährige Kia-Fahrer, die Fahrerin des Mazdas und deren 31-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, wobei sich an dem schon älteren Mazda ein wirtschaftlicher Totalschaden ergab. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzten Personen. Diese wollten jedoch nicht zur weiteren Behandlung in eine Klinik mitgenommen werden. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich vorübergehend voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Spaichingen nun um Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall am Montagabend, kurz nach 17.30 Uhr, an der Einmündung der K 5913 auf die K 5914 zwischen Gunningen und Schura beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

