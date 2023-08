Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hornberg, Ortenaukreis - Lauterbach, Lkr. Rottweil, L 108) Sprinterfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hornberg, Ortenaukreis - Lauterbach, Lkr. Rottweil, L 108 (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es zwischen Hornberg (Ortenaukreis) und Lauterbach (Landkreis Rottweil) auf der Landesstraße 108 zu einem Unfall gekommen, bei welchem ein unbekannter Fahrer eines Sprinters zu weit auf dem Gegenfahrstreifen gefahren ist und so den Unfall eines Entgegenkommenden verursacht hat. Gegen 0.50 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem 3er BMW von Hornberg kommend auf der L 108 in Richtung Lauterbach. Etwa zwei Kilometer vor Lauterbach kam dem BMW-Fahrer in einer Linkskurve ein weißer Sprinter entgegen, der sich teilweise auf der Fahrspur des BMWs befand. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu verhindern, wich der 24-Jährige nach rechts aus, touchierte die Schutzplanken und kam beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam der BMW an einer Böschung mit rund 13.000 Euro beschädigt zm Stillstand. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Ohne anzuhalten setzte der Sprinter-Fahrer seine Fahrt in Richtung Hornberg fort. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um den Abtransport des erheblich beschädigten BMWs. Die Polizei Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht gegen den Fahrer des Sprinters und bittet zu diesem um Hinweise.

