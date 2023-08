Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) In psychischem Ausnahmezustand Passanten bedroht - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte (27.08.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, in einem psychischen Ausnahmezustand in der Steinstraße mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Dabei hielt er sich zunächst selbst ein Messer an den Hals und flehte um Hilfe. In der Folge bedrohte der 24-Jährige einen unbekannten Mann und eine Streife des Zolls mit dem mitgeführten Messer. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls und weitere Geschädigte, die eventuell ebenfalls zuvor durch den jungen Mann bedroht worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

