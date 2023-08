Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Löffingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) Autofahrer muss Gegenverkehr ausweichen

Zeugen gesucht (28.08.2023)

Löffingen / Döggingen (ots)

Ein Fahrer eines weißen Kleinwagens hat am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 einen Unfall verursacht. Auf der in Fahrtrichtung Freiburg zweispurigen B 31 zwischen Unadingen und Löffingen überholte ein Lastwagen einen anderen. Gleichzeitig überholte ein weißer Kleinwagen beide Laster, wobei er den Fahrstreifen des Gegenverkehrs benutzte. Ein entgegenkommender 71-Jähriger mit einem VW ID Buzz musste nach rechts ausweichen und prallte gegen eine Leitplanke, der Fahrer des Kleinwagens setze seine Fahrt in Richtung Löffingen / Freiburg fort. Zu einer Berührung der Fahrzeuge untereinander kam es nicht. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Titisee-Neustadt (Telefon 07651 9336-0) oder Donaueschingen (Telefon 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

