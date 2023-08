Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Ekkehardstraße/Alpenstraße (25.08.2023)

Singen (ots)

Am Freitagmorgen hat sich auf der Kreuzung Ekkehardstraße und Alpenstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Mercedes CLK auf der Alpenstraße. An der Kreuzung zur Ekkehardstraße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota Yaris einer 40-Jährigen. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Toyota in Höhe von rund 1.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell