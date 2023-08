Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht! - Unfallflucht in Sembach

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich gegen 1 Uhr ein Unfall in der Lindbergh-Allee. Dort fuhr ein Unbekannter vermutlich mit hoher Geschwindigkeit seitlich gegen ein Firmentor und verursachte einen hohen Sachschaden. Anschließend machte er sich aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Kontakt zu treten. |gus

