POL-PPWP: Polizei zieht Fahrradfahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern-Hohenecken (ots) - Eine Besucherin des Gelterswoog-Bads in Hohenecken fand am Sonntagmittag eine Handtasche mit mehreren Schlüsseln und einem Geldbeutel. Da sie die Eigentümerin nicht ausfindig machen konnte, kontaktierte die 65-Jährige die Polizei. Durch die Beamten konnte die 87-jährige "Verliererin" an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde ihr die Handtasche überreicht. |gus ...

