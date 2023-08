Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflose Person: Aufmerksame Autofahrerin informiert Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau fiel am frühen Sonntagmorgen einer aufmerksamen Autofahrerin auf der L502 zwischen Kaiserslautern und Dansenberg auf. Die Seniorin lief entlang der Landstraße und machte auf die Autofahrerin einen verwirrten Eindruck. Die Zeugin verständigte die Polizei und eine Streife traf die hilflos wirkende Frau wenig später an der beschriebenen Stelle an. Sie gab den Beamten gegenüber an, dass sie nicht wisse, wieso sie von zu Hause weggelaufen wäre. Die 85-Jährige wurde zurück an ihre Wohnanschrift gefahren. Dort warteten bereits ihr Mann und ihre Betreuer auf sie. |gus

