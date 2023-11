POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl von Baustelle

Lengerich (ots) - Zwischen Donnerstag (09.11.23), 10.00 Uhr und Freitag (10.11.23), 09.50 Uhr ist an der Bahnhofstraße in ein Auto eingebrochen worden. Der blaue Mini One war in der Nähe des Bahnhofs geparkt. Unbekannte Täter schlugen die hintere linke Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug wurde komplett durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Zeugenhinweise zu diesem Autoaufbruch nimmt die Wache in Lengerich entgegen ...

