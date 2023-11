Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., alle vier Reifen vom Pkw gestohlen, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Sonntag (12.11.2023), 19.00 Uhr bis Montag (13.11.2023), 09.00 Uhr sind an einem schwarzen Audi A3 alle vier Autoreifen inklusive der Felgen abmontiert worden. Das Auto stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Meteler Stiege gegenüber der Hausnummer 106. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in dem genannten Tatzeitraum Angaben zu dem Diebstahl machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell