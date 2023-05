POL-MK: Alkoholisierte Wandergruppe soll Schilder geklaut haben

Halver/Schalksmühle (ots) - Am Donnerstagabend, zwischen 19.25 und 23.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung an der Volmestraße in Halver eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Badezimmerfenster, kletterten in die Wohnung und durchwühlten die Möbel. Nach dem ersten Eindruck wurde jedoch nichts gestohlen. (cris) Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 7.10 und 17.40 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Jägerstraße eingebrochen. Sie rissen eine Terrassentür aus ...

mehr