Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbrüche

Halver/Schalksmühle (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 19.25 und 23.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung an der Volmestraße in Halver eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Badezimmerfenster, kletterten in die Wohnung und durchwühlten die Möbel. Nach dem ersten Eindruck wurde jedoch nichts gestohlen. (cris)

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 7.10 und 17.40 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Jägerstraße eingebrochen. Sie rissen eine Terrassentür aus den Angeln, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen eine digitale Spiegelreflexkamera vom Typ Nikon D 850 nebst Objekt. Die Polizei nahm Spuren auf. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell