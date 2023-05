Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Altena (ots)

Eine 67-jährige Altenaerin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Werdohler Straße bestohlen. Während des Einkaufs steckte ihre Geldbörse in der Handtasche über ihrer Schulter. Doch an der Kasse suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie fuhr zunächst nach Hause, um sicherzugehen, dass sie ihre Geldbörse nicht doch dort liegengelassen hätte. Nach der vergeblichen Suche erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Sie kann sich nur an eine verdächtige Begegnung erinnern, als ein Unbekannter etwas dicht an sie herankam und nach "Diätkuchen" gefragt habe. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Platz für eine Tasche mitsamt Portemonnaie. Das macht es den Tätern am leichtesten. Doch auch Handtaschen oder äußere Taschen von Jacken oder Mänteln stellen kein wirkliches Hindernis dar. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Diebe damit direkt zum nächsten Geldautomaten gehen und Geld abheben, noch bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. (cris)

